20 тонн канадских семян популярной кормовой культуры не пропустили через границу в Псковской области
Канадские семена люцерны не прошли фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе государственные инспекторы ведомства осуществили карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн семян люцерны сорта «Димитра» из Канады.
Было установлено, что на маркировочных этикетках на упаковках с семенами нет информации о стране, месте или участке производства, а также об экспортёре.
Ввоз 20 тонн семян люцерны на территорию России был запрещён.
Ранее сообщалось, что 21 тонну свёклы не пропустили через границу в Псковской области.
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