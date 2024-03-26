20 тонн канадских семян популярной кормовой культуры не пропустили через границу в Псковской области

14:46, 26 марта 2024, ПАИ

Канадские семена люцерны не прошли фитосанитарный контроль на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе государственные инспекторы ведомства осуществили карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн семян люцерны сорта «Димитра» из Канады.

Было установлено, что на маркировочных этикетках на упаковках с семенами нет информации о стране, месте или участке производства, а также об экспортёре.

Ввоз 20 тонн семян люцерны на территорию России был запрещён.

Ранее сообщалось, что 21 тонну свёклы не пропустили через границу в Псковской области.