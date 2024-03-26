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Общество

Врач Бочарова предупредила о смертельной опасности семечек

О смертельной опасности жареных семечек предупредила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова, сообщает телеканал «Звезда».

Семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, что, в свою очередь, способствует возникновению злокачественных опухолей и может привести к смерти, отмечает специалист.

В сыром виде этот продукт, напротив, может быть полезен, если употреблять его в небольшом количестве (до 30 граммов в день). Необжаренные семечки богаты клетчаткой, витаминами группы A, B и E, а также магнием, необходимым для функционирования сердца и нервной системы.

Кроме того, Татьяна Бочарова развеяла миф о том, что употребление семечек может вызывать аппендицит. При этом у людей с язвой или гастритом этот продукт может спровоцировать обострение заболевания.

Помимо прочего, семечки могут стать причиной набора веса. Они очень калорийны (550 калорий на 100 граммов), однако как полноценный приём пищи семечки не воспринимаются, поэтому общая калорийность увеличивается, что и приводит к набору лишних килограммов.

Ранее диетолог перечислила продукты, улучшающие работу мозга.

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