Калининградцы ознакомились с опытом ТОС в Красногородском районе
В гостях у ТОС в деревне Платишино (Красногородский район) во вторник, 26 марта, побывала делегация из представителей ТОС Калининградской области, сообщает корреспондент ПАИ.
Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская рассказала о ТОС на территории округа, опыте их работы и взаимодействии с муниципальной властью.
Председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова познакомила гостей с практическим опытом работы ТОС, который работает по направлению «Культура».
Калининградцы посетили комнаты деревенского быта на базе Платишинского сельского клуба, старинный амбар, часовню, освящённый родник, детскую площадку с растущим на ней деревом желаний – вековой липой. Эти объекты были благоустроены за счёт грантовой поддержки ТОС.
Ранее в Пскове прошел семинар, на котором представители МСУ и ТОС из Псковской и Калининградской областей обменялись опытом и наиболее эффективными практиками развития местного самоуправления.
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