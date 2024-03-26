Калининградцы ознакомились с опытом ТОС в Красногородском районе

17:30, 26 марта 2024, ПАИ

В гостях у ТОС в деревне Платишино (Красногородский район) во вторник, 26 марта, побывала делегация из представителей ТОС Калининградской области, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская рассказала о ТОС на территории округа, опыте их работы и взаимодействии с муниципальной властью.

Председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова познакомила гостей с практическим опытом работы ТОС, который работает по направлению «Культура».

Калининградцы посетили комнаты деревенского быта на базе Платишинского сельского клуба, старинный амбар, часовню, освящённый родник, детскую площадку с растущим на ней деревом желаний – вековой липой. Эти объекты были благоустроены за счёт грантовой поддержки ТОС.

Ранее в Пскове прошел семинар, на котором представители МСУ и ТОС из Псковской и Калининградской областей обменялись опытом и наиболее эффективными практиками развития местного самоуправления.