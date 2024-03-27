170 детей с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации в Псковской области с начала года

11:30, 27 марта 2024, ПАИ

170 детей с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации в Псковской области с начала года. Семьям выдали 26 102 изделия на общую сумму 12 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Благодаря СФР в Псковской области ежегодно порядка 600 детей получают необходимые для реабилитации изделия и устройства. В 2023 году ими обеспечили 595 детей, в 2022 году – 596, в 2021 году – 667, в 2020 году – 711.

«Забота о детях с особенными потребностями входит в число важнейших задач государства. Социальный фонд им бесплатно предоставляет технические средства реабилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации. Это могут быть самые разные приспособления, облегчающие повседневную жизнь: коляски, протезы, трости и костыли, специальная одежда, обувь и бельё, приспособления для одевания и захвата предметов, устройства для чтения, слуховые и голосообразующие аппараты, телевизоры с телетекстом и телефоны с функцией видеосвязи», – отметила управляющий отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Получить технические средства реабилитации можно одним из трёх способов: оформить электронный сертификат и оплатить им выбранное средство реабилитации, в натуральной форме (подать заявку в отделение фонда и дождаться нужного изделия), а также купить самостоятельно, а потом получить от Соцфонда компенсацию затраченных средств.

Семьи, у которых есть сертификат на маткапитал, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью.

Все вопросы по теме можно задать специалистам по телефону 8-800-200-00-98 или в официальных группах регионального отделения СФР в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 19 995 федеральных льготников, которые проживают в Псковской области, получат социальные услуги в натуральном виде в этом году. Самой популярной услугой у жителей региона стало обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Её смогли выбрать 16,5 тысячи человек.