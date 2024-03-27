Снаряд времён ВОВ обнаружили в Новоржевском районе
Снаряд времён Великой Отечественной войны нашли у деревни Апросово в Новоржевском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Группа разминирования областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 210 миллиметров.
Ранее сообщалось, что снаряды времён Великой Отечественной войны нашли в Печорском районе, а также мину времён ВОВ обнаружили в Великолукском районе.
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