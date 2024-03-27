Снаряд времён ВОВ обнаружили в Новоржевском районе

15:07, 27 марта 2024, ПАИ

Снаряд времён Великой Отечественной войны нашли у деревни Апросово в Новоржевском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Группа разминирования областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 210 миллиметров.

Ранее сообщалось, что снаряды времён Великой Отечественной войны нашли в Печорском районе, а также мину времён ВОВ обнаружили в Великолукском районе.