Псковский музей представил набор заставок для смартфонов
Псковский музей представил набор заставок для смартфонов. Все изображения сделаны в формате 9:16.
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Ранее сообщалось, что в апреле Псковский музей-заповедник запускает специальную акцию для пенсионеров. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа гости почтенного возраста смогут посещать сборные экскурсии по специальной цене, почти в три раза ниже обычной.
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