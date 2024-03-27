Псковский музей представил набор заставок для смартфонов

15:06, 27 марта 2024, ПАИ

Псковский музей представил набор заставок для смартфонов. Все изображения сделаны в формате 9:16.

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Ранее сообщалось, что в апреле Псковский музей-заповедник запускает специальную акцию для пенсионеров. В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа гости почтенного возраста смогут посещать сборные экскурсии по специальной цене, почти в три раза ниже обычной.