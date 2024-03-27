Юрий Вяземский приедет на региональный этап олимпиады «Умницы и умники» в ПсковГУ
Региональный этап Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» с участием профессора МГИМО Юрия Вяземского пройдёт в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Тема этапа – «Цветы, любовь, деревня, праздность…» – приурочена к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.
«Десятиклассники Пскова и области соберутся на площадке вуза 13 апреля. Экспертом мероприятия выступит профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, ведущий Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский», – отметили в пресс-службе.
Напомним, что Юрий Вяземский был в Пскове и на прошлом региональном этапе олимпиады. В прошлый свой приезд он дал интервью журналистам телеканала «Первый Псковский».
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