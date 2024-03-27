Фольклорные выходные пройдут в Усвятском районе
Фольклорные выходные пройдут в деревне Церковище Усвятского района 30 марта в 12:00, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
Для гостей выступят фольклорные коллективы из Псковской области и ансамбль «Уграда».
На мероприятие приглашают всех желающих.
Отметим, что фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт 18 августа в деревне Платишино Красногородского района. Музыканты, желающие принять участие, должны успеть подать заявку до 25 мая.
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