Фольклорные выходные пройдут в Усвятском районе

16:21, 27 марта 2024, ПАИ

Фольклорные выходные пройдут в деревне Церковище Усвятского района 30 марта в 12:00, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Для гостей выступят фольклорные коллективы из Псковской области и ансамбль «Уграда».

На мероприятие приглашают всех желающих.

Отметим, что фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт 18 августа в деревне Платишино Красногородского района. Музыканты, желающие принять участие, должны успеть подать заявку до 25 мая.