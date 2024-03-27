Названа предварительная причина пожара в многоэтажке в Псковском районе
Предварительной причиной возгорания на улице Загородной в Псковском районе стал аварийный режим работы электроплиты на кухне, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пострадавших нет.
Напомним, пожарные эвакуировали из задымлённого подъезда десять человек, а также спасли при пожаре ещё семь человек, в том числе двух детей.
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