Глава Куньинского района рассказал о своей бабушке-труженице тыла

13:24, 09 мая 2024, ПАИ

Глава Куньинского района Олег Лебедев во время марафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский» рассказал о своей 96-летней бабушке, труженице тыла, которая в прошлом году стала прапрабабушкой.

«Хочу в первую очередь поздравить всех жителей Псковской области с этим великим и священным для нас всех праздником. День Победы – это самый важный праздник, который ждут и встречают в каждой российской семье. Наша семья тоже не исключение. Наша бабушка Миняева Татьяна Ивановна является тружеником тыла – сейчас ей 96 лет, и в прошлом году она стала прапрабабушкой», – отметил Олег Лебедев.

Он также пожелал ветеранам здоровья, благополучия, а жителям Псковской области мирного неба над головой. «Хочу сказать, что и сегодня Красное знамя Победы, как и десятки лет назад, вновь объединяет наш многонациональный народ в борьбе с нацизмом», – заключил Олег Лебедев.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.