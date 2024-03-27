О ещё одной женщине-герое СВО рассказал Михаил Ведерников

21:30, 27 марта 2024, ПАИ

О ещё одной женщине-герое СВО рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Наталья Лисник, гвардии ефрейтор. Признаётся, что со службой в армии связана вся её жизнь. По словам Натальи, на передовой непросто. Поддерживают мысли о том, что дома ждут родные и близкие. А ещё она очень гордится своим отрядом – девушками, которые настоящие профессионалы своего дела. На вопрос, вернётся ли она снова на передовую, Наталья отвечает бескомпромиссно: «Конечно, это мой долг. Я выбрала эту профессию. Это мой выбор». Гордимся нашими женщинами-героями! Спасибо за ваш вклад в нашу победу!» – написал глава региона.

Напомним, Михаил Ведерников запустил в своём Telegram-канале новую рубрику, посвящённую историям женщин – участниц спецоперации. Ранее глава региона уже рассказал о Юлии Быковой и Екатерине Макуниной.