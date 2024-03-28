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Общество

Почему нельзя покупать б/у смартфон, рассказали россиянам

Мошенники могут продавать б/у телефоны с вирусами, замаскированными под обычные приложения. Это позволяет собирать информацию о новом владельце, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего менеджера продукта RuStore Ивана Шаркова.

Нужно всегда сбрасывать телефон, купленный с рук, до заводских настроек, порекомендовал специалист.

Кроме того, б/у телефоны могут быть украдены и числиться в розыске или смартфон может быть подделкой, тщательно замаскированной под оригинал. А ещё некоторые недобросовестные продавцы могут продать неисправный телефон по полной стоимости, поэтому перед покупкой всегда нужно проверять функционал устройства, добавил он.

При покупке смартфона в неофициальных магазинах нужно проверить комплектацию – должен быть гарантийный талон, чек, оригинальная коробка и зарядка. Также нужно убедиться, что в памяти устройства нет скачанных файлов. Перед оплатой нужно попытаться позвонить кому-то или установить приложение, заключил эксперт.

Ранее псковичам рассказали, как понять, что счётчик неисправен, и как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника.

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