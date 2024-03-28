Жилой дом сгорел в Великолукском районе

09:37, 28 марта 2024, ПАИ

Жилой дом сгорел в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

27 марта в 5:22 на улице Дорожной в деревне Черпесса жилой дом полностью выгорел изнутри. Также сгорели две хозяйственные постройки.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом.

Пожарным удалось спасти от огня две хозяйственные постройки.

Кроме того, 27 марта также произошло возгорание в жилом доме в деревне Чижевщина Невельского района, а сотрудники МЧС при пожаре в деревне Хотицы Псковского района спасли жильцов многоэтажного дома.