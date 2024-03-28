Жилой дом сгорел в Великолукском районе
Жилой дом сгорел в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
27 марта в 5:22 на улице Дорожной в деревне Черпесса жилой дом полностью выгорел изнутри. Также сгорели две хозяйственные постройки.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом.
Пожарным удалось спасти от огня две хозяйственные постройки.
Кроме того, 27 марта также произошло возгорание в жилом доме в деревне Чижевщина Невельского района, а сотрудники МЧС при пожаре в деревне Хотицы Псковского района спасли жильцов многоэтажного дома.
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