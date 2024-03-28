Руководитель псковского «Альфа-банка»: «Губернаторский дневник» поддерживает целеустремлённых детей

10:09, 28 марта 2024, ПАИ

Важную роль акции «Губернаторский дневник» в поддержании интереса псковских школьников к учёбе отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Она отметила, что «Губернаторский дневник» поддерживает умных, талантливых и целеустремлённых детей. Ярким показателем их заинтересованности и значимости проекта является большой отклик школьников.

«Учёба – это прежде всего труд, это ежедневная работа. Да, она кажется рутинной, иногда скучной, но каждый день такой работы приближает к достижению больших успехов. Для примера можно взять спорт, у него и учёбы много общего: нельзя бросать на полпути, если что-то идёт не так, надо стремиться к результату, идти к своей цели, несмотря на трудности! И мы, взрослые, должны быть примером для детей», – подчеркнула Ирина Баранова.

Напомним, 25 марта в Псковской области завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник».

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