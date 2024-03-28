Более тысячи человек ежегодно осваивают новую профессию в Псковской области

15:56, 28 марта 2024, ПАИ

От 1 000 до 2 000 человек обучают ежегодно в Псковской области. Из них трудоустраиваются более 70 %, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

«Работодатели стали намного реже отказывать соискателям в трудоустройстве из-за низкого уровня квалификации. Они готовы обучать специалиста», – пояснила эксперт.

На базе некоторых предприятий функционируют обучающие центры, а где-то новому специалисту помогает наставник. Кроме того, освоить новую профессию можно по социальному сертификату и президентскому нацпроекту «Демография», заключила Алёна Трунова.