Новые подразделения появились в Центре занятости Псковской области

14:52, 28 марта 2024, ПАИ

В службе занятости населения Псковской области появились новые подразделения, которые будут выполнять кардинально другие задачи, чем это было раньше, сообщила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Одним из таких подразделений стал отдел дизайна клиентского опыта, который разрабатывает для сети кадровых центров клиентские маршруты для разных групп населения, что позволяет выстроить маршрут человека от получения одной услуги к другой с максимальной эффективностью, а построить такой маршрут помогают сами люди – с ними проводятся глубинные интервью, чтобы получить оценку организации сервиса в кадровом центре, уточнила она.

А отдел активной политики занятости населения, анализа рынка труда и статистики не только обобщает информацию о кадровой ситуации в Псковской области, но и контролирует дополнительные меры поддержки, а пресс-служба будет заниматься освещением деятельности службы занятости, подчеркнула специалист.

Кроме того, появились новые структуры, которые направлены на решение узконаправленных задач. Одна из таких – «Женский клуб», который объединяет женщин, желающих превратить своё хобби в профессию.

«Поток желающих постоянно растёт. На сегодняшний день более 400 человек состоят в этом сообществе. Оно помогает женщинам с разными жизненными ситуациями посредством тренингов, семинаров, мастер-классов реализовать свой предпринимательский потенциал», – поделилась Олеся Сергеева.

Также в этом году на базе областного центра занятости населения открылся клуб работодателей, который информирует об услугах, которые можно получить в центре занятости, резюмировала она.