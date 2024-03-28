Великолучанина осудили за уклонение от административного надзора

15:58, 28 марта 2024, ПАИ

Великолучанина осудили за уклонение от административного надзора, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В апреле прошлого года житель Великих Лук, находясь под административным надзором и пытаясь уклониться от него, покинул своё место жительства и не встал на учёт по новому месту проживания. Сотрудники полиции обнаружили гражданина в августе.

На судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.