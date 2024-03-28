В Плюссе начался ремонт школы
Капитальный ремонт проведут в Плюсской средней общеобразовательной школе в этом году, сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова.
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Фото: В Плюссе начался ремонт школы
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Фото: В Плюссе начался ремонт школы
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Фото: В Плюссе начался ремонт школы
«Объём работы предстоит большой, в связи с этим скорректирован учебный процесс и доведён до родителей на общешкольном родительском собрании. Кроме того, уже проведена работа по освобождению школы от мебели и другого», – отметила Наталья Иванова.
Срок реализации работ до 31 августа 2024 года. Подрядчик вышел на объект и начал работы по демонтажу, подчеркнула Наталья Иванова.
Ранее сообщалось, что почти 900 млн рублей выделят на ремонт школ в Псковской области в 2024 году.
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