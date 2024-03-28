В Плюссе начался ремонт школы

15:40, 28 марта 2024, ПАИ

Капитальный ремонт проведут в Плюсской средней общеобразовательной школе в этом году, сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова.



Фото: В Плюссе начался ремонт школы



Фото: В Плюссе начался ремонт школы



Фото: В Плюссе начался ремонт школы





«Объём работы предстоит большой, в связи с этим скорректирован учебный процесс и доведён до родителей на общешкольном родительском собрании. Кроме того, уже проведена работа по освобождению школы от мебели и другого», – отметила Наталья Иванова.

Срок реализации работ до 31 августа 2024 года. Подрядчик вышел на объект и начал работы по демонтажу, подчеркнула Наталья Иванова.

Ранее сообщалось, что почти 900 млн рублей выделят на ремонт школ в Псковской области в 2024 году.