Псковская область вошла в десятку регионов страны в рейтинге по трудоустройству инвалидов

16:24, 28 марта 2024, ПАИ

Псковская область вошла в десятку регионов во всероссийском рейтинге лучших работодателей, которые трудоустраивают участников чемпионатов «Абилимпикс», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В список предприятий, активно принимающих на работу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являющихся представителями движения «Абилимпикс», вошла Псковская швейная фабрика «Славянка».

При оценке предприятий учитывалась работа в течение всего прошлого года, зарплата, соцпакет, наличие специальных рабочих мест, возможность стажировки, участие в подготовке специалистов наставника.

«Абилимпикс» – это ежегодный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Региональный этап Х Национального чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области пройдёт с 16 по 19 апреля.