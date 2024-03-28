В предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд

16:00, 28 марта 2024, ПАИ

В предстоящие выходные, 30-31 марта, псковские метеорологи ожидают температурный рекорд. Об этом ПАИ сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, в часы максимального прогрева температура в Псковской области в эти дни будет достигать +17...+19 градусов. «Возможно, будет превышен температурный рекорд. Об этом мы узнаем в понедельник. Это не означает, что такая температура будет в течение всего дня. Большую часть она всё-таки будет ниже этих «пиковых» значений», – уточнила Тала Нещадимова.

Специалист объяснила, что необычно высокие для марта температуры связаны с попаданием Псковской области в тёплый сектор атлантического циклона, который придет в регион уже 29 марта. «В субботу ещё могут идти дожди, а вот воскресный день прогнозируется преимущественно без осадков, и он будет по-настоящему теплым», – отметила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары и кислотный дождь из Исландии.