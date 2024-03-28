Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 11 тысяч человек переехали в Псковскую область в рамках программы «Соотечественники»

11 806 человек переехали в Псковскую область в рамках программы «Соотечественники», которая действует с 2010 года. 139 из них – за прошедший период текущего года. Об этом сообщила директор Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Наталья Тудакова. Фото: ПАИ

Программа оказывает содействие в переселении соотечественникам, проживающим за рубежом, привлекает в регион кадры, уточнила она.

Большинство людей приезжает из Туркменистана (56 человек), на втором месте – Латвия (28 человек), на третьем – Армения (25 человек). Также в регион едут из Таджикистана (11 человек), Германии (восемь человек), Киргизии, Казахстана и Узбекистана (по три человека). Более 64 % – это люди с высшим или средним профессиональным образованием.

«Прибывшие соотечественники работают врачами, медсёстрами, инженерами, педагогами, трудятся в различных сферах – в строительстве, изготовлении продуктов питания, в сфере услуг, активно занимаются предпринимательской деятельностью», – отметила Наталья Тудакова.

За время существования программы в Псковскую область прибыло 182 врача, 201 медицинский работник, 270 педагогов, 279 инженеров, 311 строителей.

«Люди сталкиваются с проблемой устройства детей в школы и сады, постановки на миграционный учёт, проблемами, связанными с жильём, поэтому мы помогаем людям адаптироваться в новой среде», – пояснила эксперт.

С каждой семьёй переселенцев ведётся индивидуальная работа, оказывается содействие в трудоустройстве, жилищном обустройстве, устройстве детей в образовательные учреждения. А также для ускорения адаптации для соотечественников проводят обучающие семинары по истории России и основам законодательства, заключила Наталья Тудакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 марта 2024

Огромная пробка образовалась в центре Пскова из-за ДТП
28 марта 2024

Совет муниципальных образований Псковской области подвёл итоги работы за 2023 год
28 марта 2024

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона
28 марта 2024

Более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске
28 марта 2024

Лучших экскурсоводов и краеведов среди школьников определили в Псковской области
28 марта 2024

В предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд
28 марта 2024

Псковскую область может накрыть облако пыли из Сахары и кислотные дожди из Исландии
28 марта 2024

До +14 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 29 марта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...