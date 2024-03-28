Более 11 тысяч человек переехали в Псковскую область в рамках программы «Соотечественники»

17:45, 28 марта 2024, ПАИ

11 806 человек переехали в Псковскую область в рамках программы «Соотечественники», которая действует с 2010 года. 139 из них – за прошедший период текущего года. Об этом сообщила директор Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

Программа оказывает содействие в переселении соотечественникам, проживающим за рубежом, привлекает в регион кадры, уточнила она.

Большинство людей приезжает из Туркменистана (56 человек), на втором месте – Латвия (28 человек), на третьем – Армения (25 человек). Также в регион едут из Таджикистана (11 человек), Германии (восемь человек), Киргизии, Казахстана и Узбекистана (по три человека). Более 64 % – это люди с высшим или средним профессиональным образованием.

«Прибывшие соотечественники работают врачами, медсёстрами, инженерами, педагогами, трудятся в различных сферах – в строительстве, изготовлении продуктов питания, в сфере услуг, активно занимаются предпринимательской деятельностью», – отметила Наталья Тудакова.

За время существования программы в Псковскую область прибыло 182 врача, 201 медицинский работник, 270 педагогов, 279 инженеров, 311 строителей.

«Люди сталкиваются с проблемой устройства детей в школы и сады, постановки на миграционный учёт, проблемами, связанными с жильём, поэтому мы помогаем людям адаптироваться в новой среде», – пояснила эксперт.

С каждой семьёй переселенцев ведётся индивидуальная работа, оказывается содействие в трудоустройстве, жилищном обустройстве, устройстве детей в образовательные учреждения. А также для ускорения адаптации для соотечественников проводят обучающие семинары по истории России и основам законодательства, заключила Наталья Тудакова.