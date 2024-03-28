Александр Захаров: Общественные наблюдатели обеспечивают прозрачность и открытость выборов

18:26, 28 марта 2024, ПАИ

Общественные наблюдатели обеспечивают прозрачность и открытость выборов, сообщил ПАИ заместитель председателя общественной палаты Псковской области Александр Захаров.

«Сегодня ни одни выборы не проходят без участия независимых общественных наблюдателей. Благодаря работе Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Псковской области мы можем увидеть всё, что делается для того, чтобы проверить, что выборы проводятся справедливо и законно. Это демонстрирует прозрачность и открытость процесса выборов, а также говорит о важной роли, которую играет общество в обеспечении честности и законности голосования. В этом году на выборах я голосовал уже как житель и как заместитель председателя Общественной палаты Псковской области», – сказал Александр Захаров.

Он также отметил удобство ДЭГ, подчеркнув, что таким образом можно проголосовать «вообще не выходя из дома».

Ранее председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил, что облизбирком намерен подать заявку в ЦИК на использование ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 2024 года.