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Происшествия

Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице

Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Напомним, авария произошла на 330-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель.

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