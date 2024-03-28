Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице

22:28, 28 марта 2024, ПАИ

Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, авария произошла на 330-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель.