Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице
Водитель, пострадавший в ДТП с участием фуры в Острове, скончался в больнице, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, авария произошла на 330-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель.
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