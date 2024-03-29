Из-за палов травы в Псковской области за сутки выгорело почти 15 гектаров
Семь ландшафтных и два техногенных пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
28 марта произошел пал травы в Псковском, Великолукском, Бежаницком, Дновском и Пыталовском районах. Также два пала травы ликвидировали в Печорском районе. Общая площадь ликвидации ландшафтных пожаров составила 14,75 гектара.
Кроме того, в 7:15 в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Мелиораторов в Невеле произошел пожар: в комнате прогар в полу, комната закопчена по всей площади. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении владельца. Спасена квартира.
Также в 16:51 в деревне Ванюха Палкинского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом.
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