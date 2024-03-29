В Пскове подвели итоги 16-й областной спартакиады по волейболу среди юношей

12:18, 29 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги 16-й областной спартакиады по волейболу среди юношей 2008-2009 годов рождения. Соревнования прошли в Пскове 27 и 28 марта, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняли участие пять команд из Пскова, Бежаницкого, Печорского, Пустошкинского и Псковского районов.

Первое место состязаний досталось команде из Пскова под руководством Александра Гаврилова. Серебряные награды достались команде Бежаницкого района. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Печорского района.

Напомним, что псковская команда стала победителем 16-й областной спартакиады по волейболу среди девушек.

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