Публикуем список победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Псковской области

18:13, 29 марта 2024, ПАИ

Региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» завершился в Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.

Победителей определили в 30 компетенциях.

В компетенции «Технологии моды» первое место заняла Екатерина Платицына, второе – Валерия Кривова, третье – Екатерина Гроздева.

В компетенции «Предпринимательство (юниоры)» лучшими стали Дарья Тарасова и Ульяна Короткова, на втором месте – Анна Соловьёва и Александра Вениаминова, на третьем – Артём Густаус и Константин Петренко.

В компетенции «Парикмахерское искусство» на первом месте оказалась Яна Терентьева, на втором – Зейнаб Гашимова, на третьем – Юлия Малыгина.

В компетенции «Сварочные технологии» первое место заняла Алина Панасенко, второе – Михаил Платонов, третье – Михаил Иванов.

В компетенции «Спасательные работы (юниоры)» лучшими стали Диана Филина, Максим Овчинников, Варвара Мудрагель, Денис Панов и Александр Радомский. На второй строчке расположились Константин Васильев, Евгения Иванова, Вадим Петров, Алексей Горячев, Кирилл Соколов. Третье место заняли Эрнест Брахнов, Алёна Козырева, Григорий Рахман, Илья Булыгин, Анастасия Радомская.

В компетенции «Электромонтаж» на первом месте оказался Алексей Фролов, на втором – Даниил Никитин, на третьем – Антон Иванов.

В компетенции «Преподавание в младших классах» выиграла Диана Беляева, на втором месте оказалась Ксения Стипук, на третьем – Ксения Сафронова.

В компетенции «Дошкольное воспитание» первое место заняла Юлия Афанасьева, второе – Ирина Радихина, третье – Александра Александрова.

В компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр (юниоры)» на первом месте расположился Кирилл Ларионов, на втором – Ярослав Томилин, на третьем – Дамир Загиров.

В компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений (юниоры)» первое место занял Максим Мансуров, второе – Григорий Кресак, третье – Дмитрий Грошев.

В компетенции «Автоматизация бизнес-процессов организаций» выиграл Даниил Семёнов, на втором месте оказался Дмитрий Куприянов, на третьем – Ярослав Евграфов.

В компетенции «Организация экскурсионных услуг» первое место заняла Анна Архипкина, второе – Мария Ефимова, третье – Мартин Варосян.

В компетенции «Туризм» на первом месте оказались Арсен Думбровский и Елена Васильева, на втором – Дарья Медведева и Аделина Джангирян, на третьем – Диана Ильина и Елизавета Чурикова.

В компетенции «Охрана труда» выиграл Максим Панов, на втором месте расположился Георгий Поварнев, на третьем – Егор Соколов.

В компетенции «Администрирование отеля (юниоры)» первое место занял Артём Кондратьев, второе – Илья Колосов, третье – Анастасия Королёва.

В компетенции «Мобильная робототехника (юниоры)» на первом месте оказались Даниил Долгов и Артём Сергеев, на втором – Денис Азаренков и Илья Кобзарев, на третьем – Егор Журавлёв и Виктория Гаденова.

В компетенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» первое место заняла Валерия Матюшина, второе – Сергей Фирсов, третье – Карина Куприянова.

В компетенции «Поварское дело» выиграла Ксения Медведева, на втором месте – Валерия Чевтаева, на третьем – Александр Лавчиновский.

В компетенции «Предпринимательство» первое место заняли Мария Минакова и Карина Ларина, второе – Валерия Романова и Кира Барабаш, третье – София Красичкова и Эльвира Земеле.

В компетенции «Производство мебели» на первом месте оказался Илья Хрипач, на втором – Егор Микстайс, на третьем – Егор Моисеев.

В компетенции «Графический дизайн» выиграла Виктория Скобелева, второе место заняла – Карина Кольберг, третье – Дарья Потапова.

В компетенции «Художественная роспись по дереву» на первом месте оказалась Олеся Синица, на втором – Эвелина Карецкая, на третьем – Полина Лаврентьева.

В компетенции «Веб-технологии» победил Егор Захаров, на втором месте – Глеб Лебедев, на третьем – Виолетта Алексеева.

В компетенции «Ветеринария» первое место заняла Анна Корольчук, второе – Анастасия Евдокимова, третье – Светлана Мелихова.

В компетенции «Спасательные работы» выиграли Даниил Владимиров, Андрей Власов, Александра Михайлова, Даниил Валетов и Тимофей Солодов. Второе место заняли Илья Хахлев, Арсений Руденко, Алексей Скориков, Артём Алексеев и Арина Смирнова. Третье место – Юрий Тамбов, Марина Румянцева, Вячеслав Громов, Евгений Итальянцев и Никита Никандров.

В компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» выиграл Кирилл Мусиенко, на втором месте – Николай Филиппов, на третьем – Сергей Меньшиков.

В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на первом месте расположился Дмитрий Алексеев, на втором – Даниил Андреев, на третьем – Дмитрий Кондратьев.

В компетенции «Администрирование отеля» первое место заняла Анна Сергеева, второе – Анна Григорьева, третье – Карина Немирова.

В компетенции «Медицинский и социальный уход» победил Михаил Ермаков, на втором месте – Полина Фёдорова, на третьем – Анна Васильева.

В компетенции «Лечебная деятельность (фельдшер)» первой оказалась Анастасия Иванова, второй – Ольга Феоктистова, третьей – София Евстафьева.

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходил в Псковской области с 18 по 29 марта.

Отметим, чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках президентского нацпроекта «Образование». Цель чемпионата – повышение престижа рабочих профессий и увеличение кадров.