Четыре поезда временно отменят между Псковской и Ленинградской областями

20:07, 29 марта 2024, ПАИ

Четыре поезда между Псковом и Лугой, выступающей важным транспортным узлом Ленинградской области, отменяются в период с 8 по 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

«В связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на Балтийском направлении отменяются поезда на участке Луга – Псков», – говорится в сообщении.

8–10, 15–17 и 22–24 апреля два поезда, следующих в этом направлении с обычным отправлением в 04:45 и 17:35, отменены. Ещё два поезда с отправлением по графику 08:40 и 13:15 прекратят следования в следующие дни: 10, 17 и 24 апреля.

Все подробности доступны на официальных порталах РЖД.