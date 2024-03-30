До 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 31 марта

10:45, 30 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 31 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет дуть неустойчивый слабый ветер, днём – юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд.