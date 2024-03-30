До 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 31 марта
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 31 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет дуть неустойчивый слабый ветер, днём – юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные псковские метеорологи ожидают температурный рекорд.
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