В Псковской области состоялась всероссийская акция в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Всероссийская акция «Мы вместе» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» состоялась сегодня, 30 марта. Об этом пишут районные газеты.
В ходе акции присутствующие почтили погибших минутой молчания, возложили цветы и игрушки к стихийному мемориалу, а также зажгли свечи.
Памятные мероприятия состоялись в Пушкинских Горах на центральном воинском захоронении, в Пыталово – в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков, в городском парке в Невеле и на других площадках в Печорском, Палкинском, Усвятском районах.
Кроме того, акцию «Крокус Памяти» организовали в Пскове.
В Псковской области состоялась всероссийская акция в память о жертвах теракта в «Крокусе»
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