В Псковской области состоялась всероссийская акция в память о жертвах теракта в «Крокусе»

22:49, 30 марта 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Мы вместе» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» состоялась сегодня, 30 марта. Об этом пишут районные газеты.

В ходе акции присутствующие почтили погибших минутой молчания, возложили цветы и игрушки к стихийному мемориалу, а также зажгли свечи.

Памятные мероприятия состоялись в Пушкинских Горах на центральном воинском захоронении, в Пыталово – в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков, в городском парке в Невеле и на других площадках в Печорском, Палкинском, Усвятском районах.

Кроме того, акцию «Крокус Памяти» организовали в Пскове.