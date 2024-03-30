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Общество

Акцию «Крокус Памяти» организовали в Пскове

Акцию «Крокус Памяти» организовали в Пскове сегодня, 30 марта. Мероприятие посвящено девяти дням со дня трагедии в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.

В акции приняли участие представители Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, активисты «Движения первых», простые псковичи, которые пришли почтить память жертв теракта.

Волонтёры раздали присутствующим свечи, которые выставили в композицию летящих журавлей, после чего зажгли их.

Ранее волонтёры Ресурсного центра добровольчества сделали цветки крокуса из бумаги, которые также раздали пришедшим на акцию.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

24 марта в России объявлено днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». В российских городах, в том числе и в Пскове, появились стихийные мемориалы. В знак скорби о жертвах теракта россияне несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.

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