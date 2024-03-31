Врач Трофимова назвала продукт для долголетия

18:46, 31 марта 2024, ПАИ

Продукт, который часто едят долгожители, назвала президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова, её слова приводит Lenta.ru.

«Тофу – это очень популярный продукт у долгожителей, которые живут в так называемых «голубых зонах», – сказала она. Геронтолог объяснила, что под голубыми зонами понимают места, где живёт наибольшее количество людей, достигших возраста 100 лет.

Врач отметила, что употребление тофу снижает риск развития рака, а также замедляет наступление менопаузы у женщин.

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