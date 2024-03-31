Колючего гостя встретили жители Изборска
Ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, сообщает газета «Печорская правда».
Предположительно, ёжик проснулся и унюхал корм, предназначенный для бездомной собаки, которую здесь обычно подкармливают. Раньше его здесь не видели.
«Думаем, что теперь он будет захаживать в гости», – написали в газете.
Напомним, ранее в музее-заповеднике «Изборск» заметили белую ласку, а возле церкви Николая Чудотворца в Палкино поселилась енотовидная собака.
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