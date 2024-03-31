Колючего гостя встретили жители Изборска

19:30, 31 марта 2024, ПАИ

Ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, сообщает газета «Печорская правда».

Предположительно, ёжик проснулся и унюхал корм, предназначенный для бездомной собаки, которую здесь обычно подкармливают. Раньше его здесь не видели.

«Думаем, что теперь он будет захаживать в гости», – написали в газете.

Напомним, ранее в музее-заповеднике «Изборск» заметили белую ласку, а возле церкви Николая Чудотворца в Палкино поселилась енотовидная собака.