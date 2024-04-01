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Общество

80% жителей СЗФО предпочитают откликаться на вакансии с указанной зарплатой

80 % жителей Северо-Западного федерального округа предпочитают откликаться на вакансии, в которых указан уровень зарплаты, следует из опроса hh.ru.

Если уровень зарплаты не прописан, то соискатели либо не рассматривают вакансию, либо откладывают её на потом. А для 19 % опрошенных не имеет значения, прописана зарплата в вакансии или нет. И только 1 % предпочитает рассматривать вакансии без указания конкретной суммы.

При этом 69 % жителей СЗФО рассказали, что при прочих равных они охотнее откликнутся на ту вакансию, где сразу прописана заработная плата или хотя бы зарплатный диапазон. А для 31 % этот фактор не имеет значения.

Указание в вакансии размера заработной платы является наиболее важным критерием для соискателей из розничной торговли (89 %), маркетинга и логистики (по 84 %), а также для административного персонала (83 %) и юристов (79 %). Наиболее высокая доля тех, для кого не важно, указана зарплата или нет, наблюдается среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37 %).

Кроме того, 53 % респондентов из СЗФО откликнулись бы на вакансию, где указана конкретная зарплата, и только 19 % – на вакансию с зарплатной вилкой.

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