Вступил в силу закон о запрете сдачи в аренду квартир без счётчиков

09:53, 01 апреля 2024, ПАИ

Закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры без счётчиков, вступил в силу сегодня, 1 апреля, пишет ТАСС.

Теперь обязательным условием для сдачи квартир в аренду станет наличие в них приборов учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, собственник квартиры обязан при заключении договора аренды соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. Это означает, что за шум, повреждение общего имущества ответственность будут нести не только арендаторы, но и собственники квартиры.

Какие ещё законы вступают в силу с 1 апреля, читайте здесь.