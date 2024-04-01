Первых аистов начали замечать в районах Псковской области

10:58, 01 апреля 2024, ПАИ

Первые аисты прилетели в Псковскую область, пишет газета «Призыв» Себежского района.

Самый ранний за последние 15 лет прилёт аистов зафиксировали в деревне Трубино Себежского района.

«Аисты наши в этом году прилетели рано – 26 марта. Это самый ранний прилёт с 2009 года. Как всегда, приходят к нам за угощением», – отметила местная жительница Ольга Сереброва, которая увлекается орнитологией.

Также, как отмечают в группе центра «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте», первые аисты были замечены в Гдовском, Псковском, Порховском, Красногородском, Палкинском, Островском, Пушкиногорском, Опочецком, Пустошкинском и Новосокольническом районах. Также семья аистов вернулась с зимовья в деревню Бояриново Себежского района.