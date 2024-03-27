Аисты вернулись с зимовья в Себежский район

12:56, 27 марта 2024, ПАИ

Семья аистов вернулась с зимовья в деревню Бояриново Себежского района, пишет газета «Призыв».

Пара аистов прилетает сюда, к себе на Родину, уже много лет. Они здесь выводят птенцов – иногда по три, а иногда и по четыре, пояснила местная жительница Нина Васильчёнок.

Говорят, что аисты приносят счастье, а на Бояриновской земле живут творческие и активные люди. И все благодаря белым птицам! – прокомментировали жители деревни.

Ранее сообщалось, что в Бежаницком районе удалось запечатлеть лебединый привал. А в лесах Псковской области нашли «ведьмино масло» и «бабушкины ушки».