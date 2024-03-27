Аисты вернулись с зимовья в Себежский район
Семья аистов вернулась с зимовья в деревню Бояриново Себежского района, пишет газета «Призыв».
Пара аистов прилетает сюда, к себе на Родину, уже много лет. Они здесь выводят птенцов – иногда по три, а иногда и по четыре, пояснила местная жительница Нина Васильчёнок.
Говорят, что аисты приносят счастье, а на Бояриновской земле живут творческие и активные люди. И все благодаря белым птицам! – прокомментировали жители деревни.
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