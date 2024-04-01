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Общество

Новый автобусный маршрут с Завеличья на Запсковье запустили в Пскове

Теперь с дальнего Завеличья на Запсковье и в обратном направлении в Пскове можно добраться по новому автобусному маршруту №21. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионе.

Фото регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Автобус по маршруту Рокоссовского – Звёздная ходит ежедневно с остановками: ул. Рокоссовского, ул. Печорская, Торговый дом, Коммунальная улица, Алмазная улица, ул. Ижорского Батальона, Чудская улица, Льнокомбинат, Мясокомбинат, ул. Александра Невского, ул. Олега Кошевого, ул. Волкова, Школа № 12, ул. Белинского, Текстильная улица, областная ГИБДД, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звёздная улица.

С расписанием можно ознакомиться здесь.

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