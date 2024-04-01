Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Порхове

12:26, 01 апреля 2024, ПАИ

Водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140 на улице Новой в Порхове. За рулём оказался 53-летний нетрезвый местный житель.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что с 25 по 31 марта в Псковской области задержали 38 нетрезвых водителей. Пятеро из них задержаны за повторное вождение в состоянии опьянения.