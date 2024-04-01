38 пьяных водителей задержали полицейские на дорогах Псковской области за неделю

11:49, 01 апреля 2024, ПАИ

38 нетрезвых водителей задержали полицейские на дорогах Псковской области с 25 по 31 марта. Пятеро из них задержаны за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщили ПАИ в пресс-службе псковской Госавтоинспекции.

Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 655 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

В последнюю неделю марта на территории региона произошло 16 ДТП, в которых погиб один человек, а ещё 15 получили различные травмы.

Так, смертельное ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель в Острове 28 марта. После столкновения автомобиля Opel Corsa с фурой водитель легковушки скончался в больнице.