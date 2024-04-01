На свой возраст себя чаще всего ощущают жители Пскова 29-30 лет

13:09, 01 апреля 2024, ПАИ

На свой возраст себя чаще всего ощущают жители Пскова в возрасте 29-30 лет, сообщается в опросе SuperJob. В открытом опросе приняли участие горожане в возрасте от 18 до 54 лет.

18-летние юноши ощущают себя на 8 лет старше, девушки — на все 10. У 19-летних внутренний конфликт возрастов уже не столь выражен: юноши чувствуют себя в среднем на 24, девушки — на 23 года.

Возрасты по паспорту и по ощущению чаще совпадают у мужчин и женщин 29-30 лет.

У женщин после 30, а у мужчин после 35 начинает нарастать несоответствие фактического и психологического возрастов. В десятилетке от 30 до 40 особенно ярко это проявляется в 35 лет у женщин (они чувствуют себя на 9 лет моложе) и 39 лет у мужчин (ощущают себя максимум на 29).

После 43 лет разрыв уже в десяток лет. А женщины 52 лет и мужчины 54 лет вообще чувствуют себя на 16 лет моложе.