64% псковичей считают, что юмор помогает в работе

08:47, 01 апреля 2024, ПАИ

64 % псковичей считают, что юмор помогает в рабочем процессе, следует из данных опроса SuperJob.

Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13 %), а 18 % респондентов становились объектами шуток на работе. Решается пошутить над начальником лишь каждый десятый. Причём мужчины относятся к юмору лояльнее, чем женщины. Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще всего шутят над коллегами, а старше 45 не боятся разыграть начальника.

Напомним, что сегодня отмечается День смеха.

Кроме того, большинство псковичей не требуют документ с причинами отказа в трудоустройстве, а на работе чаще всего радуются отпускам, премиям и смене руководства.