Владимир Путин поручил сократить домашние задания в школах

14:30, 01 апреля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ сократить количество домашней работы в школах, сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится о разработке комплекса мер по формированию гармоничной и сбалансированной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам. В том числе планируется сделать это за счёт сокращения времени на выполнение домашних учебных заданий. Кроме этого, новый комплекс мер должен включать в себя усиление межпредметных связей, а также сокращения лишних контрольных работ.

Доклад должны представить до 1 декабря 2024 года. Ответственным за разработку проекта назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что родители псковских одиннадцатиклассников попробовали сдать ЕГЭ.