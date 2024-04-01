Владимир Путин поручил сократить домашние задания в школах
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ сократить количество домашней работы в школах, сообщается на сайте Кремля.
В поручении говорится о разработке комплекса мер по формированию гармоничной и сбалансированной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам. В том числе планируется сделать это за счёт сокращения времени на выполнение домашних учебных заданий. Кроме этого, новый комплекс мер должен включать в себя усиление межпредметных связей, а также сокращения лишних контрольных работ.
Доклад должны представить до 1 декабря 2024 года. Ответственным за разработку проекта назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
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