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Общество

В Псковской области установлена льгота по транспортному налогу для Героев РФ

Героям РФ и Героям Советского Союза установлена льгота по транспортному налогу в соответствии с законом Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

Начиная с исчисления налога в 2024 году (за 2023 год), за один легковой автомобиль будет предоставлена льгота по транспортному налогу Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, а также супругам погибших (умерших) Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, не вступившим в повторный брак.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества № 1 Татьяна Волкова уточнила, что направлять заявление о льготе не требуется, так как УФНС России по Псковской области предоставят все сведения, а сама льгота является бессрочной.

Также продлили действие на 2023 год налоговой льготы по транспортному налогу участникам СВО или их супругам. Льгота может действовать на один автомобиль в семье.

Кроме того, военнослужащим, проходящим службу в органах ФСБ и Росгвардии, сотрудникам УФСИН и ОВД и их супругам налоговая льгота на 2023 год установлена при условии их участия в СВО в 2024 году. В данном случае необходимо направить заявление в налоговый орган о льготе вместе с документом, подтверждающим участие в специальной военной операции.

Заявление можно направить через личный кабинет налогоплательщика, лично или через МФЦ, почтой.

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