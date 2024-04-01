Ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки отметила 90-летие

17:03, 01 апреля 2024, ПАИ

90-летие отметила ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки, пишет газета «Вперёд».

Поздравить юбиляршу приехала заместитель главы Пустошкинского района Оксана Бугрякова и глава Пригородной волости Александр Шупилов.

Женщине пожелали здоровья, радости и долгих лет жизни.

Ранее сообщалось, что 90-летие отметила Вера Максимова из Печорского муниципального округа, а 100-летний юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны из Островского района Антонина Петрова.