Ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки отметила 90-летие
90-летие отметила ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки, пишет газета «Вперёд».
Поздравить юбиляршу приехала заместитель главы Пустошкинского района Оксана Бугрякова и глава Пригородной волости Александр Шупилов.
Женщине пожелали здоровья, радости и долгих лет жизни.
Ранее сообщалось, что 90-летие отметила Вера Максимова из Печорского муниципального округа, а 100-летний юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны из Островского района Антонина Петрова.
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