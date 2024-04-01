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Общество

Ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки отметила 90-летие

90-летие отметила ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки, пишет газета «Вперёд».

Ветеран труда Раиса Будкина из Пустошки отметила 90-летие. Фото: газета «Вперёд»

Поздравить юбиляршу приехала заместитель главы Пустошкинского района Оксана Бугрякова и глава Пригородной волости Александр Шупилов.

Женщине пожелали здоровья, радости и долгих лет жизни.

Ранее сообщалось, что 90-летие отметила Вера Максимова из Печорского муниципального округа, а 100-летний юбилей отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны из Островского района Антонина Петрова.

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