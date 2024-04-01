Уголовное дело по факту халатности возбудили в Псковской области из-за гибели ребёнка в колодце
Уголовное дело по факту халатности возбудили в Бежаницком районе Псковской области из-за гибели пятилетнего ребёнка в колодце. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 31 марта малыш гулял во дворе своего дома в деревне Лющик и провалился в образовавшуюся в почве яму в наполненное водой техническое сооружение. Ребёнок утонул.
«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления», - отметили в СУ СК РФ по Псковской области.
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