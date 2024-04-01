Коллекция Псковского музея-заповедника пополнилась новой графикой
Собрание Псковского музея-заповедника пополнилось графическими листами из коллекции художника и краеведа Владимира Будько из города Сланцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
28 эстампов созданы художниками в разных техниках графического искусства. Часть работ имеет авторскую подпись, а также на части из них указан тираж и номер оттиска в тираже.
Большая часть эстампов принадлежит другу Владимира Будько, классику современной петербургской графической школы, заслуженному художнику России Юрию Люкшину.
Вместе с этим представлены работы советского художника, графика и иллюстратора Давида Боровского, графика, живописца и скульптора Александра Дурандина, современных петербургских авторов Николая Домашенко, Александра Андреева, Аллы Джигирей и других.
Ранее сообщалось, что собрание Псковского музея пополнили ценные открытки.