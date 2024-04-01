Коллекция Псковского музея-заповедника пополнилась новой графикой

17:08, 01 апреля 2024, ПАИ

Собрание Псковского музея-заповедника пополнилось графическими листами из коллекции художника и краеведа Владимира Будько из города Сланцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника









28 эстампов созданы художниками в разных техниках графического искусства. Часть работ имеет авторскую подпись, а также на части из них указан тираж и номер оттиска в тираже.

Большая часть эстампов принадлежит другу Владимира Будько, классику современной петербургской графической школы, заслуженному художнику России Юрию Люкшину.

Вместе с этим представлены работы советского художника, графика и иллюстратора Давида Боровского, графика, живописца и скульптора Александра Дурандина, современных петербургских авторов Николая Домашенко, Александра Андреева, Аллы Джигирей и других.

Ранее сообщалось, что собрание Псковского музея пополнили ценные открытки.