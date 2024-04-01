Евгений Панфёров назвал первоочередные задачи руководителя Великолукского филиала областной больницы

17:13, 01 апреля 2024, ПАИ

Отладку маршрутизации пациентов, отработку поставок медикаментов и расходных материалов, инвентаризацию оборудования главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров назвал первоочередными задачами нового руководителя Великолукского филиала областной больницы Татьяны Кобзевой.

«Прежде всего, это маршрутизация пациентов. Необходимо сделать койки более доступными. Сделать, чтобы при необходимости пациенты направлялись, транспортировались из Великолукского филиала в Псковскую областную клиническую больницу. Не всегда необходимую помощь можно оказать на втором уровне, надо направлять на третий, областной», – сказал Евгений Панфёров в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Кроме того, благодаря объединению у нас есть возможность оперативных поставок медикаментов и расходных материалов в Великие Луки. Руководителю филиала предстоит оценить их наличие и объемы. А также важно провести инвентаризацию медицинского оборудования. Это первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед Татьяной Кобзевой» – отметил главврач областной клинической больницы.

Евгений Панфёров отметил, что Татьяна Кобзева прошла конкурсный отбор, прежде чем возглавить Великолукский филиал Псковской областной больницы.

Напомним, с 1 апреля Великолукская межрайонная больница стала филиалом Псковской областной клинической больницы. Сегодня коллективу была представлена руководитель филиала Татьяна Кобзева.