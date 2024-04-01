Посол Узбекистана в России посетил Псковскую область

18:20, 01 апреля 2024, ПАИ

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов прибыл в Псковскую область с официальным визитом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В состав делегации также вошли генеральный консул Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов, генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов и другие представители посольства.

Отмечается, что это первый визит посла в Псковскую область, направленный на налаживание и укрепление сотрудничества между регионами Узбекистана и Псковской области.

Ботиржон Асадов планирует обсудить с властями региона вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Делегация Узбекистана ознакомится с работой промышленных предприятий Псковской области, в том числе с особой экономической зоной «Моглино», а также встретится со студентами и представителями бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что Псковскую область с двухдневным визитом посетила делегация из Калининградской области в составе специалистов органов местного самоуправления и представителей движения ТОС.