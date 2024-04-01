Посол Узбекистана в России посетил Псковскую область
Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов прибыл в Псковскую область с официальным визитом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
В состав делегации также вошли генеральный консул Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов, генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов и другие представители посольства.
Отмечается, что это первый визит посла в Псковскую область, направленный на налаживание и укрепление сотрудничества между регионами Узбекистана и Псковской области.
Ботиржон Асадов планирует обсудить с властями региона вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Делегация Узбекистана ознакомится с работой промышленных предприятий Псковской области, в том числе с особой экономической зоной «Моглино», а также встретится со студентами и представителями бизнес-сообщества.
Ранее сообщалось, что Псковскую область с двухдневным визитом посетила делегация из Калининградской области в составе специалистов органов местного самоуправления и представителей движения ТОС.
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