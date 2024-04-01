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Общество

Около 45 тысяч рублей собрал санаторий «Черёха» в рамках патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих»

Работники и первичная профсоюзная организация санатория «Черёха» приняли участие в профсоюзной патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Около 45 тысяч рублей собрал санаторий «Черёха» в рамках патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Сотрудники направили в фонд акции 36 959 рублей, ещё 8 000 рублей первичной профсоюзной организацией будет перечислено в апреле», – отметили в организации.

Как напомнили в Псковском облсовпрофе, в патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих» может принять участие каждый желающий член профсоюзов. Для этого достаточно написать заявление о перечислении своего дневного заработка в фонд профсоюзов. Собранные средства будут использованы для приобретения средств защиты от террористических атак.

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