Число первоклассников в Пскове увеличится в следующем учебном году
Количество первоклассников в Пскове увеличится в следующем учебном году, написал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
«В Пскове в этом учебном году впервые за школьную парту сели 3 052 ребёнка. В 2024/2025 учебном году ожидается небольшое увеличение количества первоклассников», – написал он.
Борис Елкин отметил, что приём заявлений семей, проживающих на закреплённой за школой территории или имеющих право на первоочередной приём, а также родителей, чьи старшие дети уже обучаются в выбранном учебном заведении, продлится до 6 июня. В свою очередь при наличии в школе свободных мест с 6 июля начнётся приём заявлений не по месту жительства.
Глава Пскова добавил, что подать заявление можно через «Госуслуги», по почте заказным письмом, а также лично в образовательном учреждении.
Ранее сообщалось, что 849 заявлений о зачислении ребёнка в первый класс подали жители Псковской области через портал «Госуслуги».
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