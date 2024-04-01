Число первоклассников в Пскове увеличится в следующем учебном году

21:39, 01 апреля 2024, ПАИ

Количество первоклассников в Пскове увеличится в следующем учебном году, написал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«В Пскове в этом учебном году впервые за школьную парту сели 3 052 ребёнка. В 2024/2025 учебном году ожидается небольшое увеличение количества первоклассников», – написал он.

Борис Елкин отметил, что приём заявлений семей, проживающих на закреплённой за школой территории или имеющих право на первоочередной приём, а также родителей, чьи старшие дети уже обучаются в выбранном учебном заведении, продлится до 6 июня. В свою очередь при наличии в школе свободных мест с 6 июля начнётся приём заявлений не по месту жительства.

Глава Пскова добавил, что подать заявление можно через «Госуслуги», по почте заказным письмом, а также лично в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что 849 заявлений о зачислении ребёнка в первый класс подали жители Псковской области через портал «Госуслуги».